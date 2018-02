Outros trechos do ramal fecham aos domingos As Estações Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente, as mais novas da Linha 2-Verde, têm sido fechadas nas manhãs de domingo por causa do novo sistema. É só para testes: todos os aparelhos do novo modelo já estão instalados. Hoje, excepcionalmente, o trecho fica aberto.