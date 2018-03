Outro trecho da Roberto Marinho é interditado Para dar continuidade às obras de execução da Linha 17-Ouro, em monotrilho, o Consórcio Monotrilho Integração, responsável pelas obras, solicitou à CET a interdição de duas faixas de rolamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho, no sentido Jabaquara-Marginal do Pinheiros, entre as Ruas Ribeiro do Vale e Guaraiuva. A restrição começa hoje às 17 horas e deverá durar cerca de 24 meses.