Outro funqueiro é encontrado morto Ricardo Vatanabe, o Japonês do Funk, de 42 anos, foi achado morto ontem em seu escritório em Santos, no litoral. Ele era um dos donos da casa noturna Fantastic Choperia, em São Vicente. Policiais disseram que foram avisados às 2h sobre o sumiço do funqueiro. Logo depois, o acharam enforcado. Não havia sinais de arrombamento e câmeras estavam desligadas. Desde o ano passado, outros quatro cantores de funk foram executados na Baixada Santista.