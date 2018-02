Outras tecnologias também estão sendo testadas O sistema de biometria facial não é a única arma nova a ser testada pela Polícia Militar de São Paulo. Entre as inovações tecnológicas está o patinete elétrico conhecido como "segway", que é usado por policiais da Avenida Paulista desde o ano passado. Também passou a ser testada no ano passado uma espécie de plataforma elevada com o objetivo de vigiar multidões e servir ainda como referência de segurança à população, que pode visualizar facilmente os policiais. A cabine é totalmente blindada, sobe até sete metros e abriga até quatro policiais.