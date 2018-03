Outras duas vias ganharão faixas A CET informou ontem que a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, na zona sul, no sentido centro, também ganhará uma faixa exclusiva de ônibus à direita a partir de segunda-feira. A delimitação, por onde não poderão rodar outros veículos, terá extensão de 300 metros, e funcionará das 6h às 9h, entre as Ruas Dr. Fabrício Vampré e Domingos de Morais. Também nesse dia, a Rua Pirajuçara, na zona oeste, entre a Avenida Vital Brasil e a Rua MMDC, passará a ter faixa restrita a ônibus das 6h às 22h, no sentido da Rodovia Raposo Tavares. Ela terá 100 metros.