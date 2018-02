Outra testemunha do atropelamento com Land Rover deve ser ouvida

SÃO PAULO - A polícia vai ouvir na tarde desta quarta-feira, 3, mais uma testemunha do atropelamento que provocou a morte do administrador Vitor Gurman, de 24 anos, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, no último dia 23.

Segundo a polícia, a oitiva está marcada para as 17 horas, no 14ºDP, para recolher informações de uma das pessoas que ajudou a socorrer a nutricionista Gabriella Guerrero Pereira, de 28 anos, e o engenheiro Roberto Lima, de 34, que estavam dentro da Land Rover que atropelou o jovem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda não há informações sobre o dia e o horário do depoimento da nutricionista, de acordo com a polícia.

Ontem, um vendedor que também ajudou a socorrer Gabriella e Lima reafirmou que quem conduzia o Land Rover era a nutricionista, desmentindo a versão contada pela jornalista Ingrid Basílio - de que o motorista era o engenheiro, o que causou uma reviravolta no caso.

O namorado de Gabriella também contou a polícia que era ela quem conduzia o veículo e não ele. Os dois voltavam de uma festa quando perderam o controle do Land Rover, que invadiu a calçada e atropelou Gurman.

Lima estava visivelmente embriagado e, por isso, segundo Gabriella, ela dirigia o carro. Laudo clínico, no entanto, apontou que a nutricionista também estava alcoolizada.