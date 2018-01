Outra médica é indiciada por mortes em hospital O Núcleo de Repressão a Crimes Contra a Saúde (Nucrisa) da Polícia Civil do Paraná indiciou na segunda-feira à noite a médica Krissia Wallbach, sob a suspeita de ter colaborado com a médica Virgínia Soares de Souza, acusada de matar pacientes da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico de Curitiba. Virgínia chefiava a UTI desde 2006. A polícia disse que há gravações de conversas entre Krissia e Virgínia que envolveriam a médica no caso. Os prontuários de 18 pacientes são investigados.