Outra jovem é atingida por bala perdida Na madrugada do réveillon, mais uma jovem foi vítima de bala perdida no bairro de Lins de Vasconcelos, na zona Norte do Rio. Jéssica Elísio Vasconcellos, de 18 anos, passeava com o namorado por volta da meia noite quando foi atingida de raspão na cabeça. Ela foi operada no Hospital Salgado Filho e liberada. Em três semanas, este é o terceiro caso de bala perdida na região que ainda não está pacificada. Aline Faria Ramos, de 25 anos, e Flávia da Costa, de 26, morreram após serem atingidas por balas perdidas.