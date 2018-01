Outono em SP deve ser seco e com temperaturas entre 13°C e 18°C

SÃO PAULO - A variação de temperatura e as chuvas que atingem São Paulo devem permanecer nas três primeiras semanas do outono, que começa oficialmente às 7h29 da próxima segunda-feira, 20. Segundo o meteorologista Alexandre Nascimento, do site Climatempo, a estação deve ser marcada pelo tempo seco e temperaturas médias entre 13º e 18ºC na maioria das cidades do Estado. "Acabamos de sair do verão. A mudança será gradativa, com um vai e vem de temperaturas nas próximas semanas, inclusive com calor e temporais", explica.

De acordo com o especialista, a chuva deve continuar intensa até a primeira quinzena de abril, quando começará o período de seca e a baixa de temperaturas em São Paulo. Ele estima que, em maio e junho, a média de precipitações será baixa, com média estimada de duas por mês nas cidades do interior. "Em abril ainda sentiremos um pouco de calor, mas não tanto quanto no ano passado, que foi muito fora do normal, chovendo quase exclusivamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina", explica.

Em comparação a 2016, Nascimento afirma que o clima se manterá constante após o meio de abril, com pequenos picos de frio e calor, chegando a temperaturas próximas aos 10ºC no fim de junho, com a chegada de massas de ar polar. Um dos motivos apontados para um outono mais usual é a ausência de fenômenos como o El Niño e o La Niña, diferentemente do que ocorreu nos anos anteriores.

Outras regiões. Segundo Alexandre Nascimento, o Oceano Atlântico está mais quente que o normal, o que deve dificultar que massas de ar frio vindas do Sul cheguem às regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Isso pode resultar em temperaturas um pouco mais quentes que a normalidade para a estação, com mínimas acima dos 15ºC.

Após maio, as chuvas e a umidade ficarão restritas à região Norte, na qual rios do Acre e do Amazonas devem apresentar cheias mais intensas que em anos anteriores. No mesmo período, o frio começará a se intensificar na região Sul, com temperaturas próximas aos 10ºC em junho.