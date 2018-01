Outono começa nesta segunda com mínima de 15ºC em SP

SÃO PAULO - O outono em São Paulo começou às 7h29 desta segunda-feira, 20, com previsão de mínima de 15ºC e máxima de 24ºC para o dia. A estação é marcada pela transição entre o calor e a chuva do verão para o período frio e seco característico do inverno.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nesta terça-feira, 21, o tempo abre definitivamente. A madrugada ainda será fria em função dos ventos que sopram do mar em direção à faixa leste de São Paulo.

As temperaturas variam entre mínima de 16ºC e máxima em torno dos 26ºC. O predomínio será de sol entre poucas nuvens e não há previsão de chuvas.

Ao longo de três meses, os termômetros vão variar entre 13ºC e 18ºC, com predomínio de tempo seco. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), durante o outono haverá redução gradual das precipitações e das temperaturas. A estação favorece ainda a formação de nevoeiros e névoa.

Os dias terão predomínio de sol desde o amanhecer e rápida elevação das temperaturas. Já as madrugadas passarão a ser mais frias ao longo da estação.

Ainda de acordo com as simulações atmosféricas observadas pelo CGE, durante o outono poderá haver a passagem da condição de neutralidade para um evento de El Niño.