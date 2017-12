Outono começa com frente fria e deve ter pouca chuva no Sudeste

SÃO PAULO - O outono, nova estação que começa às 19h45 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 20, começa com previsão de pancadas de chuvas isoladas e frente fria em muitas áreas da Região Sudeste, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No sábado, 21, o sol aparece entre nuvens no período da manhã e as temperaturas sobem na capital paulista. O calor será interrompido com a aproximação da frente fria, que aumenta a quantidade de nuvens no transcorrer da tarde e a condição para chuvas fortes no final do dia. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. A temperatura oscila entre 20ºC e 28ºC, segundo informações do CGE.

Já o domingo, 22, será de tempo fechado e chuvoso na região metropolitana. Em função da mudança na direção dos ventos, causada pela passagem da frente fria, as temperaturas devem cair. A mínima é de 17ºC e a máxima, de 23ºC.

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, nos meses de abril e maio, a previsão de chuvas no Sudeste varia de normal a abaixo da média. Em junho, as chuvas ficarão abaixo da média.

Os últimos dias do verão de 2015 foram marcados por áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste, com chuvas fortes. As precipitações causaram transtornos nesta semana em regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.