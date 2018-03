Outlets online prometem entrega no mesmo dia Tendência

MARCA 10: WWW.MARCA10.COM

PRADA: WWW.OFFICIALPRADAOUTLETSALE.COM

Oferecer roupas de grife de coleções passadas virou um negócio comum na internet. Os outlets online, como são conhecidos, estão cada vez mais numerosos. Até marcas de peso internacional, como Prada, vendem pela internet as peças de outras estações.

Na briga pelo mercado, as lojas do setor começam a oferecer mais vantagens ao consumidor. O site Super Exclusivo, por exemplo, diminuiu o tempo de entrega das peças de grifes internacionais de 30 para 10 dias. Já quem compra peças nacionais pode optar por receber a mercadoria em casa no mesmo dia. Para isso, o frete fica um pouco mais caro. E o preço vai depender do endereço. "É sempre quase o preço de um motoboy", garante Antônio Pulchinelli, diretor do Super Exclusivo. "É uma forma de estar mais presente no dia a dia do consumidor."

Quem também promete entrega imediata é o site Marca10.com, que reúne 42 grifes internacionais, como Moschino, Kenzo e Diesel.

Há também marcas que preferiram investir em tecnologia, e aumentaram os recursos para que o internauta tenha a sensação de que está comprando a roupa na loja. Na Farm - marca onde o outlet leva o nome de bazar -, a foto ganhou melhor qualidade e a lente de aumento possibilita que o produto seja visto em detalhes, de frente, de costas e perfil. Outra facilidade é que, em caso de devolução, o consumidor não paga o frete do produto.