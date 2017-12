Ouro Preto quer ser Cidade Luz com iluminação de monumentos Primeira cidade brasileira tombada como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Ouro Preto, a 95 quilômetros de Belo Horizonte, busca agora o título de primeira "Cidade Luz" do País. Como parte de um plano diretor de iluminação para os principais monumentos e espaços públicos da antiga Vila Rica, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, obra do século 18, recebeu na quinta-feira o primeiro teste da etapa inicial do projeto.