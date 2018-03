Ouro Preto: casa antiga só poderá trocar fios e canos Primeira cidade brasileira a receber o título de patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas (ONU), Ouro Preto passou a ter ontem normas mais rígidas de preservação. "Pela primeira vez, as regras foram feitas em conjunto com a prefeitura e após um debate com a população", afirmou o chefe do escritório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)em Ouro Preto, Rafael Arrelaro.