Oswaldo Cruz pode ter operação descida A Rodovia Oswaldo Cruz poderá receber o sistema de operação descida e subida durante a temporada de verão, a exemplo do que ocorre no Sistema Anchieta-Imigrantes, rumo à Baixada Santista. Segundo o prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato, a medida foi solicitada ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para evitar o caos do último feriado. Segundo ele, o órgão deverá responder à solicitação nesta semana.