Ossada é encontrada dentro do estacionamento da Polícia Civil em SP

SÃO PAULO - Uma ossada foi encontrada na terça-feira, 5, dentro de um saco plástico de lixo no estacionamento da Polícia Civil, na Praça Alfredo Issa, na Luz, região central de São Paulo. No local, funciona também uma unidade do Poupatempo.

Segundo a polícia, a ossada parecia ser antiga. Não há informação de há quanto tempo estava ali, dentro do saco plástico preto. Os ossos foram encaminhados para a perícia. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia ainda não sabe se há relação entre os ossos encontrados no estacionamento da Praça Alfredo Issa e os crânios deixados em frente a consulados e templos religiosos da capital nas últimas semanas.