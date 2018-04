Oscar Roberto Godói passa por testes para retirada de aparelhos

SÃO PAULO - O ex-árbitro de futebol e comentarista esportivo Oscar Roberto Godói, de 55 anos, passa por testes na tarde desta sexta-feira, 18, para averiguar se é possível a retirada do aparelho que auxilia a respiração, segundo informações da assessoria do Hospital das Clínicas, onde está internado.

Godói levou três tiros ao reagir a um assalto na noite de quarta-feira, 16, em Perdizes, na zona oeste da capital. Ele foi internado no Hospital das Clínicas e passou por uma cirurgia no pescoço, onde uma das balas estava alojada entre a veia jugular e a coluna cervical. O ex-árbitro também foi atingido por um tiro no tórax, que perfurou seu pulmão, e outro na barriga, de raspão.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na manhã desta sexta-feira, ele está consciente. Seu estado de saúde ainda é grave, mas estável.