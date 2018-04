Oscar Roberto Godói deixa UTI

SÃO PAULO - O ex-árbitro Oscar Roberto Godói foi transferido da UTI para o quarto na manhã desta segunda-feira, 21, no Hospital das Clínicas (HC). Ele está consciente e seu estado de saúde é estável, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

Godói foi atingido por três tiros na última quarta-feira, 16, após reagir a um assalto na região de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Já foram divulgados dois desenhos com o retrato falado do suspeito do crime.