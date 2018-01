Oscar Maroni sai da prisão após 6 dias em São Paulo

O empresário Oscar Maroni deixou a prisão na noite da segunda-feira, 20, após conseguir o relaxamento da prisão. Maroni foi preso na semana passada, acusado de ameaçar a ex-namorada, que é testemunha em um processo contra o empresário, que é dono da boate Bahamas.

Maroni ficou seis dias preso no 40º Distrito Policial (Santa Maria). A juíza Maria Fernanda Belli, do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (Dipo), aceitou o pedido de relaxamento de prisão feito pela defesa do empresário.

No dia 15 de julho, ele foi preso acusado de ameaçar a ex-namorada. Maroni é acusado de formação de quadrilha, exploração da prostituição, manutenção de prostíbulo e tráfico interno de seres humanos.