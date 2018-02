Osasco terá inspeção veicular obrigatória a partir de 2012

SÃO PAULO - A cidade de Osasco, na Grande São Paulo, passará a ter um programa de inspeção veicular, similar ao já implantado na capital paulista. Segundo decreto municipal publicado no último dia 30 de junho, Osasco apresenta "características topográficas e meteorológicas favoráveis à ocorrência de episódios críticos de poluição". No município, com população de 666 mil habitantes, circulam cerca de 311 mil veículos.

A implementação do programa deve seguir resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que determina prazo de até abril de 2012 para que ele seja colocado em prática.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A inspeção será anual e terá como alvo a frota de veículos automotores, motociclos e similares registrados no município, que tiverem motor de combustão interna, independentemente do tipo de combustível que utilizarem. Para os veículos de uso intenso, como o transporte de passageiros e de cargas, a inspeção poderá ser realizada com periodicidade menor.

O licenciamento anual dos veículos só será emitido pelo Detran caso haja o certificado de aprovação na inspeção veicular anual.

De acordo com o planejamento inicial, as estações de inspeção devem ser no Jardim Cipava e na região do bairro Helena Maria.