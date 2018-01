Osasco: mãe e dois filhos são presos com droga em casa

SÃO PAULO - Uma senhora de 52 anos, identificada como Maria do Socorro Patrício, e os dois filhos dela, um deles adolescente, foram presos, no início da madrugada desta quarta-feira, 18, com cerca de meio-quilo de cocaína pronto para a venda e cerca de R$ 1 mil num dos barracos da favela localizada no final da Avenida Manoel Pedro Pimentel, no bairro de Presidente Altino, em Osasco, na Grande São Paulo.

A mãe e os dois jovens foram flagrados por policiais militares do 14º Batalhão após a PM prender, próximo à estação Presidente Altino, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), um de dois homens que haviam assaltado uma mulher.

Acreditando que seria solto, o ladrão, ludibriado pelos policiais, forneceu o endereço do comparsa que havia fugido. Ao chegarem no local indicado, os policiais detiveram Socorro e os dois filhos.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Osasco.