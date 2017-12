Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba e Carapicuíba sofrem corte de água no domingo

SÃO PAULO - Boa parte dos moradores das cidades de Osasco, Santana de Parnaíba e Barueri, e toda a cidade de Carapicuíba, municípios localizados na região oeste da Grande São Paulo, sofrerão, no próximo domingo, 1, corte no abastecimento de água entre as 7h e 17h, para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possa instalar um transformador de energia e substituir válvulas da estação elevatória de água que atende a região. O retorno do fornecimento será gradual, com normalização total prevista para ocorrer entre o final da tarde de segunda-feira, 2.

Os bairros que não serão afetados pelo serviço em Osasco são: Jardim Mutinga (zona norte) e Bela Vista (região central). Em Barueri, ficam fora do corte d'água os bairros Cruz Preta, Vila Ceres, Engenho Novo, Jardim dos Camargos e Jardim Bela Vista. Já em Santana de Parnaíba, os bairros poupados são: centro, parte do Jardim São Luiz e os condomínios Alphaville 8, 9, 10 e Uptown House. Os casos de emergência serão atendidos online (www.sabesp.com.br) e pela Central de Atendimento 195. A chamada é gratuita.