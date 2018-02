Os (velhos) óculos espelhados estão de volta Tendência

MORUMBISHOPPING, AVENIDA ROQUE

PETRONI JÚNIOR. 1.089 (NA LOJA

CHILLI BEANS), MORUMBI,

TEL.: (11) 3818-3030

ABSURDA: WWW.ABSURDAONLINE.COM.BR

Aposentado como peça de baú há cerca de duas décadas, os óculos espelhados foram resgatados pelos fashionistas. E já estão nas ruas e nas praias. Mesmo que cause uma certa estranheza, é o acessório do verão 2013 - principalmente se a armação for arredondada.

Em Milão, os óculos espelhados surgiram nos desfiles de verão das grifes Diesel, Marini e Z Zenga.

No Brasil. A Blue Man fez duas versões arredondadas com lentes e detalhe nas hastes, com cores vivas, como vermelho e amarelo (R$ 248).

Na mesma faixa de preço, mas com uma proposta mais clássica, a grife carioca Ausländer desenvolveu duas versões bicolores (dourado e bege com lente espelhada vermelha, por exemplo). Os dois modelos podem ser encontrados nas lojas próprias da Chilli Beans.

Criada em 2009 pelos designers Martín Acedo e Diego Cohen, a marca Absurda, com 200 pontos de venda no Brasil e na Argentina, também apostou no estilo. O modelo Brooklin, de armação de metal, custa R$ 450.