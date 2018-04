Os temas da semana

O caderno Metrópole estreia hoje sua nuvem de tags. Cada palavra representa um assunto que foi destaque nas páginas da editoria no Estado e no estadão.com.br. De acordo com sua incidência, o termo ganha ou perde espaço na representação gráfica. Os temas mais lidos e comentados no perfil @metropole_oesp do Twitter também aparecem.

Surgido na internet na última década, o conceito de nuvem de tags se popularizou no Flickr, rede social de compartilhamento de fotos. De lá para cá, a ferramenta ganhou usos inimagináveis - em 2009, um pronunciamento do presidente americano Barack Obama virou uma gigantesca rede de palavras, criada em um programa da CNN.

Parques são opção para o feriado

Hoje, feriado do Dia do Trabalho, não devem abrir em São Paulo os mercados Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Pinheiros e São Miguel. Todos os sacolões atenderão nos locais e horários habituais, com exceção do de Cidade Tiradentes, localizado na zona leste, que funcionará das 8 às 14 horas. As feiras também funcionarão nos horários normais.

Já as bibliotecas municipais estarão fechadas. Em compensação, os clubes escolas funcionarão normalmente, com atividades esportivas e de recreação, nos horários habituais.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, todos os parques municipais abrirão nos horários habituais. Já o transporte público funcionará com apenas 50% da frota.