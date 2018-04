Os super-heróis da Times Square

É o tipo de polêmica que seria até natural entre o Homem Aranha e o Superman, entre Batman e Robin, mas o frustrado atentado da Times Square escolheu para super-heróis uma dupla de camelôs concorrentes na calçada de frente pro crime. Resultado: falta pouco para eles resolverem no sopapo a primazia da vigilância que salvou o coração de Nova York de uma explosão.

Só ainda não chegaram às vias de fato, imagina-se, por causa da quantidade de turistas atrás do souvenir de uma foto ao lado de um deles, ninguém liga pra qual, até porque camelô é tudo igual em qualquer parte do mundo. Se fosse aqui no Brasil, já teríamos pra mais de 100 profissionais de calçada reivindicando a autoria do alarme que desativou a bomba. Chamar a polícia, no caso, seria de novo providencial.

Realismo fantástico

Mart"nália vai fazer na festa junina da cantora Alcione o papel que na novela das 9 é de Thiago Lacerda. Ela será o noivo de Tais Araújo no arraial. Promete fazer uma linha de interpretação menos canastrona que a do ator em Viver a Vida.

Cutícula inflamada

E o Luxemburgo magoado, hein?! Que coisa, rapaz! Nem as manicures sabiam que ele era tão sensível.

Ah, bom!

Tuma Júnior é hoje quase tão popular entre os chineses quanto Lucélia Santos na época da Escrava Isaura. Daí toda essa inveja que desperta em quem disputa com ele o voto da comunidade oriental. Entendeu?

Consolo

A Mancha Verde fez as pazes com Vagner Love. Não fosse ele, a torcida do Palmeiras estaria hoje amargando, além da eliminação do próprio time na Copa do Brasil, a classificação do Corinthians na Libertadores.

A derrota do Minhocão

Tem adesivo novo circulando no trânsito de São Paulo: "Eu acredito na demolição do Minhocão!" Uma resposta a quem acha que o projeto ressuscitado ontem por Gilberto Kassab é um delírio obsessivo do prefeito.

Jus ao sobrenome

Chegou litigiosa à Justiça do Rio a separação conjugal de Alexandre Pato e Stephany Brito. A atriz alega que largou sua carreira para viver com o jogador em Milão, coitada! Quer que, agora, ele pague pato!

Gregos e corintianos

A situação continua pior em Atenas do que no Parque São Jorge. Também, pudera! Os gregos, convenhamos, perderam muito mais nos últimos dias que os corintianos.