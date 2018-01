Os hambúrgueres mais gostosos do Ipiranga

Para acalmar a fome depois de um passeio no Parque da Independência ou em um descompromissado jantar entre amigos, montamos uma lista com quatro bons endereços longe da badalação, sem frescura e dentro do Ipiranga.

1. Hambúrguer do Seu Oswaldo (Rua Bom Pastor, 1659): inaugurado em 1966, é um verdadeiro patrimônio do bairro. Há filas a qualquer hora e em praticamente todos os dias da semana. Vale esperar pelo hambúrguer mais fino, com molho de tomate e maionese caseira, um estilo que inspirou outras hamburguerias do Ipiranga. No balcão não faltam histórias de quem comeu quase uma dezena deles. Peça o cheese-salada e o cheese-calabresa. Para acompanhar, só tem refrigerante, suco de laranja natural ou refrescos de laranja e de uva. E nada de batata frita - regra do fundador, Oswaldo Paolicchi. A casa não aceita cartão de débito. Nem de crédito.

2. Kaskata's Lanches (R. Silva Bueno, 1641, 11 2272-0203 e 11 2591-3355): é a melhor opção para comer na madrugada. Fundada em 1979, a lanchonete tem um horário de funcionamento alternativo: De segunda à quinta, das 11h às 2h. Sextas e sábados fecha ainda mais tarde: 5h. Só aos domingos que fecha "mais cedo", à meia-noite. Montado com o disco de carne baixinho, o lanche mais pedido é o cheese-salada.

3. Nico Hamburgueria (Rua Cisplatina, 31, 11 2062-8000): a casa pertence ao delegado Osvaldo Nico Gonçalves, dono também da pizzaria Sala Vip, do restaurante Nico Pasta & Basta e do Bar do Nico, todos no Ipiranga. O ambiente charmoso decorado com brinquedos antigos desperta recordações nos mais velhos e curiosidade nos mais novos. A carne é compactada em discos mais (180 gramas) ou menos altos (120 gramas) e essa é apenas uma das escolhas feitos pelo cliente, que pode escolher entre vários complementos, a exemplo de cheddar, pasta de gorgonzola e molho de queijo azul. Tem cachorro quente e porções para petiscar.

4. Hamburgueria Traditional Burguer (Rua Brigadeiro Jordão, 365, 11 2914-0410): a regra aqui é a simplicidade. Conhecida no bairro como a hamburgueria da Coca Cola, é um daqueles pequenos achados que fazem a alegria dos moradores do bairro. Acompanham o sanduíche de hambúrguer fininho, maionese caseira e molho de tomate as batatas sorriso crocantes (a porção serve duas pessoas).