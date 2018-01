'Os Gêmeos' criticam combate de Doria a grafites e pichações na cidade

Os artistas plásticos Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos como Os Gêmeos e dois dos mais respeitados internacionalmente grafiteiros paulistanos, protestaram nesta sexta-feira, 27, contra as ações da gestão João Doria contra grafites e pichações. No Facebook, eles criticaram o que chamaram de "desrespeito à arte"

Eles publicaram um vídeo em que mostram uma figura humana com os traços que lhes são característicos, de costas, escrevendo em um muro a seguinte frase: "Parabéns São Paulo!! Ganhamos mais uma vez o desrespeito com a arte!!". Em 3 de julho de 2008, a administração Gilberto Kassab apagou um mural de 680 metros na Avenida 23 de Maio que reunia trabalhos da dupla e de outros expoentes do cenário artístico paulistano.

A reportagem tentou entrar em contato com Gustavo e Otávio, em seus telefones celulares pessoais, mas não obteve resposta - eles não atender às ligações tampouco responderam as mensagens enviadas por WhatsApp. Pelo vídeo postado no Facebook não é possível identificar a localização do mural grafitado em forma de protesto contra a gestão Doria.

Em entrevista ao Estado, o prefeito João Doria havia elogiado o trabalho dos Gêmeos. "Gosto muito do (Eduardo) Kobra. Acho brilhante, competente, justifica o fato de ele ter internacionalizado suas obras. E os Gêmeos, que estão a maior parte do tempo nos Estados Unidos."