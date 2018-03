Os felizes da primeira Academia - também no Pátio Os planos e os preparativos consumiram cerca de cinco anos. Nada tão alucinante fora feito e consumido até então na Colônia inteira. Foi isso entre o 15 e o 25 de agosto de 1770. É que no dia dos Reis Magos de 1765 São Paulo voltara a ser cidade capital, elevada, por fim, da humilhante incorporação à capitania do Rio. O capitão-general que lhe dera o rei - Luís Antonio de Souza Botelho Mourão, chamado o Morgado de Mateus, trazia lastro de cultura acoplado ao exercício do mando em dose excessiva. Basta ler a definição que fez do paulista: gente "do coração alto, grande e animoso", porém "de juízo grosseiro, mal limado mas de um metal muito fino". Era esse o povo a que o Morgado intentou dar maneiras e usos de refinamento europeu do mais alto nível.