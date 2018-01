Os cornos da África Chifre, na África, não deve ter o significado vexatório que outras culturas conferem ao termo. Fala-se muito por lá no efeito afrodisíaco do corno do rinoceronte, cujo desenho na testa do animal inspira também a designação daquele recorte pontiagudo no mapa do continente, o chamado "Chifre da África". Ainda que os zulus polígamos não liguem a expressão ao adultério, imagina a situação do presidente Jacob Zuma recebendo convidados estrangeiros na África do Sul com sua nova condição matrimonial divulgada pela imprensa mundial: ele agora tem três mulheres, uma namorada e um monumental par de chifres.