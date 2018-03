Os arranha-céus em exposição Em cartaz até sábado no Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073), a exposição Os Céus como Fronteira traz 45 fotos - retiradas do livro homônimo, lançado pela Editora Grifo - que ajudam a contar a história da verticalização do Brasil. O trabalho de pesquisa e redação do projeto, que durou um ano, foi empreendido pelos historiadores Zuleika Alvim e Paulo César Garcez Marins.