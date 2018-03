Orquestra de Munique se apresenta para 8 mil

Regida pelo maestro Zubin Mehta, a Orquestra Filarmônica de Munique se apresentou ontem de manhã na Plateia Externa do Auditório Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, zona sul. O concerto gratuito e ao ar livre, realizado poucas horas depois da forte chuva que caiu na capital, reuniu 8 mil pessoas, pouco acima da metade da capacidade total de 15 mil pessoas.

O público ouviu várias peças de Strauss, Tchaikovsky e Brahms. Três obras foram apresentadas com a participação da premiada violinista japonesa Mayuko Kamio, de 24 anos. No fim da apresentação, Mehta homenageou os brasileiros: a orquestra tocou Tico-Tico no Fubá, acompanhada por Mayuko.

Hoje e amanhã, a orquestra se apresenta na Sala São Paulo e, na quarta-feira, no Theatro Municipal do Rio. Amanhã, os músicos ministram cinco aulas grátis no Instituto Baccarelli. Inscrições pelo telefone (11) 3815-6377.