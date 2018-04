Os órgãos do aposentado Domingos Conceição dos Santos, de 47 anos, baleado na cabeça por um segurança do Bradesco no dia 6, devem ser doados. Santos teve a morte cerebral decretada anteontem. A família quer mover duas ações na Justiça: contra o banco e por racismo. Santos foi baleado após discussão na porta da agência São Miguel Paulista.