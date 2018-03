Órgão tem de melhorar sistema anti-incêndio A Biblioteca Nacional, no centro do Rio, tem 180 dias para apresentar projeto contra incêndio e pânico ao Corpo de Bombeiros. A corporação encontrou falhas no atual sistema em vistoria no dia 6 e notificou o órgão. A biblioteca disse que iniciou a contratação de empresa para elaborar o documento. No fim de agosto, funcionários afirmaram ao site estadão.com.br que estavam apreensivos com a situação do prédio.