Órgão precisa ser criado para liberar verba de R$ 300 mi

Criar o órgão, que tomaria o lugar do Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb), é meta do secretário adjunto de Serviços, Sérgio Luís Mendonça Alves, no cargo há cerca de 40 dias. "A Amlurb vai facilitar, e muito, a questão do lixo", disse.

A Amlurb está prevista em lei de 2002 e estabelece que 5% da renda das concessionárias de coleta de lixo e uma parte da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde sejam destinados à FMLU. A lei diz, no entanto, que o fundo só pode ser gerido pela Amlurb. "Com esse recurso, poderíamos fazer uma revolução na educação ambiental", diz o promotor Augusto Rossini.