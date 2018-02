Órgão ocupa o atual endereço desde 1997 O Arquivo Público do Estado é responsável pela formulação de políticas de gestão documental para a administração pública estadual. A instituição, então nomeada "Repartição de Estatística e Arquivo do Estado", foi criada por decreto em 10 de março de 1892, em meio a uma reestruturação administrativa. Atualmente, é vinculada à Casa Civil. A atividade arquivística na administração pública paulista, entretanto, é bem anterior à fundação do órgão. Começou em 1721. Nessa época, a sede do arquivo era o pavimento térreo da Igreja e Convento do Colégio, onde também ficava o Palácio do Governo e diversas repartições públicas. O Arquivo Público ficou lá até 1906 e, depois disso, passou por outros quatro locais, até conseguir sede própria, em 1997, no bairro de Santana, zona norte da capital paulista./ E.V. e R.B.