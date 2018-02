Órgão centenário ganha restauro no Alto da Boa Vista

Há dois anos, os frequentadores da Catedral Anglicana de São Paulo, no Alto da Boa Vista, zona sul da capital paulista, não ouvem o som centenário do órgão da igreja. Com o uso suspenso por causa de seu estado de deterioração, o instrumento construído na França por volta de 1870 voltará a soar graças ao restauro minucioso de suas peças. O processo terá início em janeiro, quando ele será desmontado, e deve durar um ano.

Por fora, ele parece bem conservado, mas a ação do tempo, a substituição de peças originais e as reformas improvisadas foram pouco a pouco avariando a parte elétrica, os tubos e a madeira. "Sabe quando o pneu está careca e vão colocando remendos? O órgão está assim. Quando assumi a igreja, decidi que ele não tocaria mais assim porque, se continuasse, danificaria de vez", explica o reverendo Aldo Quintão, responsável pela catedral.

O restauro foi aprovado pela Lei Rouanet e custará R$ 696 mil, valor que será financiado por empresas privadas. "Por enquanto temos um patrocinador, mas estamos buscando outros parceiros para conseguir o valor total", explica a produtora do projeto, Priscila Paes. Ela e a organista Elisa Freixo, curadora do projeto, ministram hoje palestra na catedral para explicar a estrutura do órgão e o processo de restauração. Também haverá uma exposição de fotos. "Já toquei nele há 15 anos. Naquela ocasião, o instrumento já apresentava defeitos", conta Elisa."Há graves problemas elétricos, falta de manutenção, muita sujeira e tubos bastante machucados, que realmente precisam de restauro."

O órgão já havia passado por algumas reformas, principalmente nas mudanças de endereço. A primeira em 1905, quando os anglicanos o compraram da Casa Grande Francesa em Itu, e a segunda quando foi transferido da antiga para a nova catedral, em 1969, após oito anos encaixotado. Elisa explica que nessas mudanças alguns materiais foram substituídos por outros de pior qualidade. "É como uma casa muitas vezes reformada: num determinado momento, não se sabe mais como era a planta original. Ele precisa ser bem analisado na desmontagem, é nessa hora que sua história será recuperada e confirmada."

A equipe vai fotografar e inventariar cada peça na desmontagem. Os tubos maiores passarão pelo restauro na própria igreja e o restante segue para a Sonoridade Organi, em Blumenau, onde será restaurado pelo mestre organeiro alemão Georg Jann. "O órgão é o instrumento mais complexo que existe. Para restaurá-lo, é preciso ser mestre organeiro, e no Brasil isso é raro. Há muitos instrumentos precisando de bom tratamento", explica Elisa.

Será necessário restaurar as madeiras, o sistema de produção de ar, os tubos e o console - mesa de comando do organista. "A intenção é fazer com que fique o mais próximo possível de quando foi instalado nessa igreja, colocando materiais de qualidade melhor do que há hoje."

Planos. Após o restauro, a reinauguração do instrumento será marcada por um concerto com a organista uruguaia Cristina Banegas. A partir daí, o som centenário voltará a ser ouvido em casamentos, missas e concertos abertos à população. "O som de um órgão é uma coisa maravilhosa, algo que eleva. Queremos voltar a oferecer isso para a população", diz o reverendo. "Há poucas igrejas abertas ao público com um órgão como este. O principal é não deixar que essa história e tradição se percam."

MAIS INSTRUMENTOS

Convento do Carmo

Fabricado pela alemã Walcker, o órgão foi instalado em 1934 e tem três teclados manuais

Catedral da Sé

Construído pela empresa italiana Balbiani-Bossi e instalado em 1954, tem cinco teclados manuais e cerca de 10 mil tubos

Mosteiro de São Bento

Aos domingos, às 10h, há missa ao som do canto gregoriano e do órgão da alemã Walcker inaugurado em 1954 com quatro teclados manuais

Teatro Municipal

Construído pela fábrica italiana Tamburini entre 1968 e 1969, tem cinco teclados manuais

Serviço

CATEDRAL ANGLICANA. PALESTRA HOJE, 20h30. R. COM. ELIAS ZARZUR, 1239. (11) 5686-2180