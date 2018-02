Organizadores querem R$ 15 mil para fazer a Marcha da Maconha, em maio

SÃO PAULO - A edição deste ano da Marcha da Maconha na capital paulista espera doações de simpatizantes. Até o ano passado, organizadores financiavam a manifestação, mas, segundo Gabriela Moncau, da comissão de comunicação da marcha, agora é possível fazer uma passeata mais estruturada, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que a marcha não pode ser proibida. A marcha ocorrerá em 19 de maio na Avenida Paulista.

Por meio do site catarse.me/pt é possível doar qualquer quantia. A intenção é arrecadar R$ 15 mil. Até ontem, 59 pessoas haviam colaborado e a arrecadação totalizava R$ 2.332. Se o valor pretendido não for alcançado até 29 de abril, as doações serão devolvidas.