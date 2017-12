Organizadores de 'rolezinhos' se reunirão com donos de shoppings

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo marcou para esta quarta-feira, 29, um encontro com jovens que organizaram os encontros em shopping centers chamados de 'rolezinhos', representantes desses centros comerciais e o Ministério Público Estadual (MPE)

A intenção do órgão é intermediar um acordo entre as partes para evitar as ações judiciais contra a organização desses eventos em shopping centers. Uma proposta informal é criar espaços nos estacionamento para receber os jovens.

Segundo a assessoria da pasta, há uma negociação com 30 jovens que teriam se destacado na convocação dos 'rolezinhos' nas últimas semanas, com o maior número de seguidores nas redes sociais. A secretaria, no entanto, não divulgou nomes.

Por parte do MPE, foi confirmada a presença do promotor Alfonso Presti, da 4ª Promotoria Criminal da Capital. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) também participará da reunião.