Orçamento terá 11 dias de audiências públicas A população terá 11 dias para participar das audiências públicas que vão definir o orçamento 2012 da cidade de São Paulo. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cada uma das 31 subprefeituras deve fazer uma reunião para discutir Educação, outra para Saúde e uma terceira para outras áreas. As datas serão divulgadas a partir do dia 20, mas uma portaria publicada no Diário Oficial diz que as audiências devem ser concluídas até 1.º de setembro.