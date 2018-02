Orçamento não garante novo serviço Em abril do ano passado, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) anunciou a reforma dos milionários contratos de varrição como remédio para as enchentes. Problemas na reformulação do edital, porém, fizeram os contratos antigos - que não preveem varrição aos domingos nem limpeza de bocas de lobo - serem prorrogados por mais um ano. Eles vencem no dia 23 de novembro, mas o orçamento de 2012 não prevê para o próximo ano esses dois novos serviços.