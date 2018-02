Orações mostrarão preocupação com problemas sociais

As preocupações do papa Francisco com ações concretas e com problemas sociais aparecem em diversas reflexões e orações do missal já feitas para a viagem ao Brasil. O documento oficial já foi divulgado pelo Vaticano e a íntegra pode ser vista em http://migre.me/fwUQE.

Na via-sacra com os jovens, marcada para as 18h da próxima sexta, na orla de Copacabana, o sumo pontífice vai falar sobre a pobreza, a violência, as drogas e até o uso da internet. "Venho das fronteiras do mundo. Sou missionário e encontro no meu caminho muitos jovens inocentes que todos os dias são condenados à morte pela pobreza, pela violência e por todo tipo de consequências do pecado que nos machuca desde as origens da humanidade", diz trecho de uma das meditações. "Faço parte desta geração que nasceu conectada por meio da internet. Sei que as redes sociais são uma possibilidade para construir relações verdadeiras, mas exigem muita atenção para não ficar refém das forças de dispersão que despojam a juventude de sua identidade", afirma outro trecho. "Ensina-me a sempre unir mística e militância, fé e vida", destaca também.