Oposição sugere fazer pagamento em conta Os aliados da presidente Dilma Rousseff no Congresso mobilizam-se nos bastidores para criar obstáculos ao acordo feito com Cuba em torno do envio de médicos ao interior do País. Os líderes do PP no Senado, Francisco Dornelles (RJ), e na Câmara, Jair Bolsonaro (RJ), uniram-se para aprovar alteração à Medida Provisória 621, que impede o pagamento ao governo cubano pelo trabalho.