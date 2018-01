Conforme reportagem do Estado publicada na segunda-feira, Silva teve os bens bloqueados em 2011 a pedido do Tribunal de Contas da União, que investigava um esquema de desvio de recursos do Ministério do Turismo por meio de fraudes. Silva era servidor do órgão. O processo ainda não está concluído. Procurada, a Prefeitura disse, em nota, que recebeu o ofício, mas não comentou o caso. / B.R. e ADRIANA FERRAZ