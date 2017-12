Oposição critica nova terceirização na área da Saúde Minoria na Assembleia Legislativa, a bancada de oposição à gestão Geraldo Alckmin (PSDB) promete lutar contra o que considera uma nova tentativa do governo de terceirizar o atendimento médico no Estado. O deputado estadual Luiz Claudio Marcolino, líder da bancada do PT, afirma que a proposta de construir hospitais por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs) não se justifica do ponto de vista orçamentário.