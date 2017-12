Operários morrem eletrocutados em parque de diversões

SOROCABA - Dois homens morreram eletrocutados quando instalavam o sistema de iluminação de um parque de diversões, no fim da tarde de segunda-feira, 7, em Cabreúva, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no Distrito do Jacaré.

Os trabalhadores, Wagner Santos, de 25 anos, e Robson Sierjack, de 33, haviam subido em um poste metálico que não teria aguentado o peso e tombou, atingindo a fiação da rua. Houve curto-circuito, e eles receberam uma descarga elétrica.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram antes de chegar ao hospital. O parque de diversões estava em fase de montagem e seria aberto nos próximos dias.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Também será investigado se os trabalhadores estavam usando equipamentos de segurança. A gerência do parque informou que vai colaborar com as investigações. A prefeitura de Cabreúva fará uma inspeção no local nesta terça-feira, 8.