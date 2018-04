Operários de obra no Ibirapuera são roubados Dois seguranças e um pedreiro que trabalham na reforma da Marquise do Ibirapuera foram rendidos e amarrados dentro do parque na noite de sexta-feira. Um deles levou golpes na cabeça com chave-inglesa. Os criminosos roubaram objetos de um almoxarifado, celulares, cartões de crédito e dinheiro das vítimas. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente disse que foi aprovada ontem licitação para contratar segurança para o parque, mas a pasta não deu mais detalhes.