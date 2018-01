Operários acusam prestador de serviço Uma das empresas responsáveis pela iluminação da Marginal está sob investigação. Dezenove operários acusam a Linha Empreendimentos de mantê-los em alojamentos em más condições, reter documentos, atrasar o fornecimento de comida e o pagamento. Recrutados no Maranhão, eles chegaram ao alojamento no fim de julho. Representante da Linha, Benedito José dos Santos negou as acusações.