Um operário morreu na manhã deste domingo, 24, após o desabamento do mezanino de uma agência do Unibanco, que está sendo reformada na Avenida Duque de Caxias, centro de São Paulo.

De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 10 horas, quando a estrutura caiu sobre a vítima. As causas do desabamento serão investigadas pelo 3º Distrito Policial.