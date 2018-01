Operário morre afogado em obra da Sabesp em SP

O operário Ednaldo Maria de França, de 33 anos, morreu afogado no domingo, 7, numa obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) n Rua Ibiraiaras, no Jardim Vista Alegre, zona norte da capital. Ele efetuava a colocação de um tubo de aço. O operário trabalhava para a Empresa Sul Americana de Montagens, contratada pela Sabesp para efetuar a interligação de uma adutora. Em nota, a Sabesp informou que França "era experiente e já havia trabalhado em obras da empresa no Estado de Sergipe". Ainda segundo o texto, "apurações preliminares indicam que águas pluviais acumuladas na tubulação podem ter provocado o acidente". De acordo com o boletim de ocorrência registro na 72ª delegacia, da Vila Penteado, uma barreira erguida para conter o esgoto teria cedido e, em seguida, a água arrastou França para dentro da tubulação. No início da tarde desta segunda, 8, o corpo de França foi levado para Sergipe, para ser enterrado no município de Estância. A Sabesp abriu sindicância para apurar as circunstâncias do acidente.