Operário cai e fica preso por uma hora e meia em misturador de cimento

Atualizado às 18h11

SÃO PAULO - Um homem de 24 anos, segundo o Corpo de Bombeiros, caiu na tarde desta quinta-feira, 3, dentro do misturador de cimento da obra em que trabalhava em Cangaíba, na zona leste de São Paulo. Vinte e um bombeiros conseguiram retirá-lo da máquina às 17h45, uma hora e meia depois de ele ter tombado.

O operário ficou com a perna presa nas lâminas do misturador. Os bombeiros tentaram abrir o equipamento com um maçarico, mas não obtiveram sucesso na primeira tentativa. Dois médicos também foram ao local para ajudar no socorro da vítima. O acidente aconteceu na Avenida Doutor Assis Ribeiro, 3751, por volta das 16 horas.

O homem foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, na região leste.

O local é canteiro de obras para a ampliação da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).